Актуальна ціна Phaser Beary сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PHASER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PHASER на MEXC вже зараз.

Логотип Phaser Beary

Ціна Phaser Beary (PHASER)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PHASER до USD:

--
----
+25,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Phaser Beary (PHASER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:59:38 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Phaser Beary (PHASER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,04%

+25,50%

+58,87%

+58,87%

Актуальна ціна Phaser Beary (PHASER) становить --. За останні 24 години PHASER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PHASER становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PHASER змінився на -0,04% за останню годину, +25,50% за 24 години та на +58,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Phaser Beary (PHASER)

$ 29,48K
$ 29,48K$ 29,48K

--
----

$ 29,48K
$ 29,48K$ 29,48K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Phaser Beary — $ 29,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PHASER — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,48K.

Історія ціни Phaser Beary (PHASER) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Phaser Beary до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Phaser Beary до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Phaser Beary до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Phaser Beary до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+25,50%
30 днів$ 0-6,09%
60 днів$ 0-81,81%
90 днів$ 0--

Що таке Phaser Beary (PHASER)

Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Phaser Beary (PHASER)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Phaser Beary (USD)

Скільки коштуватиме Phaser Beary (PHASER) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Phaser Beary (PHASER) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Phaser Beary.

Перегляньте прогноз ціни Phaser Beary вже зараз!

PHASER до місцевих валют

Токеноміка Phaser Beary (PHASER)

Розуміння токеноміки Phaser Beary (PHASER) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PHASER зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Phaser Beary (PHASER)

Скільки сьогодні коштує Phaser Beary (PHASER)?
Актуальна ціна PHASER у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PHASER до USD?
Поточна ціна PHASER до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Phaser Beary?
Ринкова капіталізація PHASER — $ 29,48K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PHASER?
Циркуляційна пропозиція PHASER — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PHASER?
PHASER досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PHASER?
Історична мінімальна ціна PHASER становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PHASER?
Актуальний обсяг торгівлі PHASER за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PHASER цього року?
PHASER може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PHASER для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:59:38 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

