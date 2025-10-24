Ціна Phaser Beary (PHASER)
-0,04%
+25,50%
+58,87%
+58,87%
Актуальна ціна Phaser Beary (PHASER) становить --. За останні 24 години PHASER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PHASER становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то PHASER змінився на -0,04% за останню годину, +25,50% за 24 години та на +58,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Phaser Beary — $ 29,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PHASER — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,48K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Phaser Beary до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Phaser Beary до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Phaser Beary до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Phaser Beary до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+25,50%
|30 днів
|$ 0
|-6,09%
|60 днів
|$ 0
|-81,81%
|90 днів
|$ 0
|--
Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).
