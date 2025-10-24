Інформація щодо ціни Phaser Beary (PHASER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,04% Зміна ціни (1 дн.) +25,50% Зміна ціни (за 7 дн.) +58,87% Зміна ціни (за 7 дн.) +58,87%

Актуальна ціна Phaser Beary (PHASER) становить --. За останні 24 години PHASER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PHASER становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PHASER змінився на -0,04% за останню годину, +25,50% за 24 години та на +58,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Phaser Beary (PHASER)

Ринкова капіталізація $ 29,48K$ 29,48K $ 29,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,48K$ 29,48K $ 29,48K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Phaser Beary — $ 29,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PHASER — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,48K.