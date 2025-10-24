Інформація щодо ціни Pharmachain AI (PHAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00142306$ 0,00142306 $ 0,00142306 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +5,80% Зміна ціни (1 дн.) +8,70% Зміна ціни (за 7 дн.) +20,71% Зміна ціни (за 7 дн.) +20,71%

Актуальна ціна Pharmachain AI (PHAI) становить --. За останні 24 години PHAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PHAI становить $ 0,00142306, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PHAI змінився на +5,80% за останню годину, +8,70% за 24 години та на +20,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pharmachain AI (PHAI)

Ринкова капіталізація $ 68,56K$ 68,56K $ 68,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 411,74K$ 411,74K $ 411,74K Циркуляційне постачання 166,50M 166,50M 166,50M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Pharmachain AI — $ 68,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PHAI — 166,50M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 411,74K.