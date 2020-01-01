Токеноміка Pharaohs (PHRZ) Дізнайтеся ключову інформацію про Pharaohs (PHRZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pharaohs (PHRZ) Pharaohs (PHRZ) is a community-driven crypto project built on the Solana blockchain, offering a deflationary token mechanism to drive long-term value. The project blends accessibility, value growth, and decentralized engagement, with a focus on organic community expansion. It features a high-quality Web3 game where players solve complex puzzles in an immersive pharaoh-themed environment. The game is free to play, offering in-game rewards that can be exchanged for the main token, PHRZ. As the community grows, the token's value rises, incentivizing early adoption and long-term loyalty. Combining fun, education, and tangible utility, Pharaohs aims to deliver a unique experience with sustainable growth for both players and investors. Офіційний вебсайт: https://phrz.io Whitepaper: https://phrz.io/Pharaohs_Whitepaper.pdf Купити PHRZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pharaohs (PHRZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pharaohs (PHRZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 33,43K $ 33,43K $ 33,43K Загальна пропозиція: $ 6,40B $ 6,40B $ 6,40B Циркуляційна пропозиція: $ 4,25B $ 4,25B $ 4,25B FDV (повністю розведена вартість): $ 50,33K $ 50,33K $ 50,33K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Pharaohs (PHRZ)

Токеноміка Pharaohs (PHRZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pharaohs (PHRZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PHRZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PHRZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PHRZ, досліджуйте ціну токена PHRZ в реальному часі!

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