Яка зараз ціна Pharaoh Liquid Staking Token?

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) торгують за ₴1.2519293789197584048000, що відображає зміну ціни на рівні -3.24% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Pharaoh Liquid Staking Token у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Decentralized Finance (DeFi),Avalanche Ecosystem, P33 часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують P33 сьогодні?

За останні 24 години P33 зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Pharaoh Liquid Staking Token?

Сьогодні в обігу знаходиться 101923351.556131 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг P33?

Наразі Pharaoh Liquid Staking Token займає ринковий рейтинг №1919 з ринковою капіталізацією ₴127600564.72837809088000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Pharaoh Liquid Staking Token за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -3.24% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Pharaoh Liquid Staking Token порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Avalanche Ecosystem P33 демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.