Токеноміка Phantom Staked SOL (PSOL) Дізнайтеся ключову інформацію про Phantom Staked SOL (PSOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Phantom Staked SOL (PSOL) Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times. Офіційний вебсайт: https://phantom.com/ Купити PSOL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Phantom Staked SOL (PSOL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Phantom Staked SOL (PSOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 38,68M $ 38,68M $ 38,68M Загальна пропозиція: $ 255,31K $ 255,31K $ 255,31K Циркуляційна пропозиція: $ 255,31K $ 255,31K $ 255,31K FDV (повністю розведена вартість): $ 38,68M $ 38,68M $ 38,68M Історичний максимум: $ 189,11 $ 189,11 $ 189,11 Історичний мінімум: $ 128,71 $ 128,71 $ 128,71 Поточна ціна: $ 151,26 $ 151,26 $ 151,26 Дізнайтеся більше про ціну Phantom Staked SOL (PSOL)

Токеноміка Phantom Staked SOL (PSOL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Phantom Staked SOL (PSOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PSOL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PSOL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PSOL, досліджуйте ціну токена PSOL в реальному часі!

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