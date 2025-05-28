Сьогоднішня ціна Phantom Staked SOL (PSOL)

Поточна ціна Phantom Staked SOL (PSOL) сьогодні становить 180,29 USD з ринковою капіталізацією $ 14,92M USD. Ціна PSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Phantom Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Phantom Staked SOL протягом дня — +1,44%

- циркуляційна пропозиція – 82,88K USD

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