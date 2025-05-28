Ціна Phantom Staked SOL (PSOL)
Поточна ціна Phantom Staked SOL (PSOL) сьогодні становить 180,29 USD з ринковою капіталізацією $ 14,92M USD. Ціна PSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Phantom Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Phantom Staked SOL протягом дня — +1,44%
- циркуляційна пропозиція – 82,88K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Phantom Staked SOL до USD становила $ +2,57.
За останні 30 днів зміна ціни Phantom Staked SOL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Phantom Staked SOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Phantom Staked SOL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2,57
|+1,44%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Phantom Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,42%
+1,44%
+8,03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times.
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|1 PSOL до IDR
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￡E.8 978,442
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Bs16 947,26
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Rs50 771,4669
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₸91 796,4564
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د.إ661,6643
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Fr147,8378
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