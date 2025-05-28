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Ціна Phantom Staked SOL (PSOL)

USD

Графік ціни Phantom Staked SOL (PSOL) в реальному часі

$180,25
$180,25$180,25
+1,40%(1D)

Сьогоднішня ціна Phantom Staked SOL (PSOL)

Поточна ціна Phantom Staked SOL (PSOL) сьогодні становить 180,29 USD з ринковою капіталізацією $ 14,92M USD. Ціна PSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Phantom Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Phantom Staked SOL протягом дня — +1,44%
- циркуляційна пропозиція – 82,88K USD

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Цінові показники Phantom Staked SOL (PSOL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Phantom Staked SOL до USD становила $ +2,57.
За останні 30 днів зміна ціни Phantom Staked SOL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Phantom Staked SOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Phantom Staked SOL до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,57+1,44%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Phantom Staked SOL (PSOL)

Останній аналіз цін Phantom Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 173,16
$ 173,16$ 173,16

$ 180,83
$ 180,83$ 180,83

$ 189,11
$ 189,11$ 189,11

+0,42%

+1,44%

+8,03%

Ринкова інформація Phantom Staked SOL (PSOL)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 14,92M
$ 14,92M$ 14,92M

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82,88K
82,88K 82,88K

Що таке Phantom Staked SOL (PSOL)

Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times.

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Ресурс Phantom Staked SOL (PSOL)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

PSOL до місцевих валют

1 PSOL до VND
4 622 815,89
1 PSOL до AUD
A$279,4495
1 PSOL до GBP
133,4146
1 PSOL до EUR
158,6552
1 PSOL до USD
$180,29
1 PSOL до MYR
RM762,6267
1 PSOL до TRY
7 036,7187
1 PSOL до JPY
¥26 019,4528
1 PSOL до RUB
14 468,2725
1 PSOL до INR
15 389,5544
1 PSOL до IDR
Rp2 955 573,2976
1 PSOL до KRW
247 990,6979
1 PSOL до PHP
10 013,3066
1 PSOL до EGP
￡E.8 978,442
1 PSOL до BRL
R$1 020,4414
1 PSOL до CAD
C$246,9973
1 PSOL до BDT
22 009,8032
1 PSOL до NGN
285 719,9862
1 PSOL до UAH
7 514,4872
1 PSOL до VES
Bs16 947,26
1 PSOL до PKR
Rs50 771,4669
1 PSOL до KZT
91 796,4564
1 PSOL до THB
฿5 911,7091
1 PSOL до TWD
NT$5 408,7
1 PSOL до AED
د.إ661,6643
1 PSOL до CHF
Fr147,8378
1 PSOL до HKD
HK$1 411,6707
1 PSOL до MAD
.د.م1 664,0767
1 PSOL до MXN
$3 468,7796