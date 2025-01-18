Ціна Phantom Protocol (PHM)
Поточна ціна Phantom Protocol (PHM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PHM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Phantom Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.59K USD
- зміна ціни Phantom Protocol протягом дня — +8.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін PHM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PHM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Phantom Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Phantom Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Phantom Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Phantom Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.35%
|30 днів
|$ 0
|+10.41%
|60 днів
|$ 0
|+6.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Phantom Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.65%
+8.35%
+11.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ultimate cross-chain protocol for Synthetic Asset issuance & exchange
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PHM до AUD
A$--
|1 PHM до GBP
￡--
|1 PHM до EUR
€--
|1 PHM до USD
$--
|1 PHM до MYR
RM--
|1 PHM до TRY
₺--
|1 PHM до JPY
¥--
|1 PHM до RUB
₽--
|1 PHM до INR
₹--
|1 PHM до IDR
Rp--
|1 PHM до PHP
₱--
|1 PHM до EGP
￡E.--
|1 PHM до BRL
R$--
|1 PHM до CAD
C$--
|1 PHM до BDT
৳--
|1 PHM до NGN
₦--
|1 PHM до UAH
₴--
|1 PHM до VES
Bs--
|1 PHM до PKR
Rs--
|1 PHM до KZT
₸--
|1 PHM до THB
฿--
|1 PHM до TWD
NT$--
|1 PHM до CHF
Fr--
|1 PHM до HKD
HK$--
|1 PHM до MAD
.د.م--