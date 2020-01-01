Токеноміка Phantom GhostDOG (PHANT) Дізнайтеся ключову інформацію про Phantom GhostDOG (PHANT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Phantom GhostDOG (PHANT) Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education! Офіційний вебсайт: https://phant.fyi/ Купити PHANT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Phantom GhostDOG (PHANT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Phantom GhostDOG (PHANT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 52,19K $ 52,19K $ 52,19K Загальна пропозиція: $ 287,00B $ 287,00B $ 287,00B Циркуляційна пропозиція: $ 287,00B $ 287,00B $ 287,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 52,19K $ 52,19K $ 52,19K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Phantom GhostDOG (PHANT)

Токеноміка Phantom GhostDOG (PHANT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Phantom GhostDOG (PHANT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PHANT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PHANT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PHANT, досліджуйте ціну токена PHANT в реальному часі!

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