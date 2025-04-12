Сьогоднішня ціна Phantom GhostDOG (PHANT)

Поточна ціна Phantom GhostDOG (PHANT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 148.22K USD. Ціна PHANT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Phantom GhostDOG:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Phantom GhostDOG протягом дня — -26.39%

- циркуляційна пропозиція – 287.00B USD

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