Ціна Phantom GhostDOG (PHANT)
Поточна ціна Phantom GhostDOG (PHANT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 148.22K USD. Ціна PHANT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Phantom GhostDOG:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Phantom GhostDOG протягом дня — -26.39%
- циркуляційна пропозиція – 287.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Phantom GhostDOG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Phantom GhostDOG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Phantom GhostDOG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Phantom GhostDOG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-26.39%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Phantom GhostDOG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.93%
-26.39%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education!
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