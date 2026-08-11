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Поточна ціна Phantasma Phoenix сьогодні становить 0.00913205 USD. Ринкова капіталізація SOUL становить 1,252,893 USD. Відстежуйте оновлення цін SOUL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Phantasma Phoenix сьогодні становить 0.00913205 USD. Ринкова капіталізація SOUL становить 1,252,893 USD. Відстежуйте оновлення цін SOUL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Phantasma Phoenix (SOUL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SOUL до USD:

$0.00919023
$0.00919023$0.00919023
+1.60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Phantasma Phoenix (SOUL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:00:20 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Phantasma Phoenix

Поточна ціна Phantasma Phoenix (SOUL) сьогодні становить $ 0.00913205, зі зміною 0.43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOUL до USD становить $ 0.00913205 за SOUL.

Phantasma Phoenix наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,252,893, з циркуляційною пропозицією у 137.20M SOUL. Протягом останніх 24 годин SOUL торгувався між $ 0.00889935 (мінімум) та $ 0.00918969 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3.96, тоді як історичний мінімум — $ 0.00499627.

У короткостроковій динаміці SOUL змінився на +0.04% за останню годину та на -4.93% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 20.53K.

Ринкова інформація щодо Phantasma Phoenix (SOUL)

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

$ 20.53K
$ 20.53K$ 20.53K

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

137.20M
137.20M 137.20M

137,197,696.9509012
137,197,696.9509012 137,197,696.9509012

Поточна ринкова капіталізація Phantasma Phoenix — $ 1.25M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 20.53K. Циркуляційна пропозиція SOUL — 137.20M, зі загальною пропозицією 137197696.9509012. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.25M.

Історія ціни Phantasma Phoenix у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00889935
$ 0.00889935$ 0.00889935
Мін. за 24 год
$ 0.00918969
$ 0.00918969$ 0.00918969
Макс. за 24 год

$ 0.00889935
$ 0.00889935$ 0.00889935

$ 0.00918969
$ 0.00918969$ 0.00918969

$ 3.96
$ 3.96$ 3.96

$ 0.00499627
$ 0.00499627$ 0.00499627

+0.04%

+0.43%

-4.93%

-4.93%

Історія ціни Phantasma Phoenix (SOUL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Phantasma Phoenix до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Phantasma Phoenix до USD становила $ -0.0024941254.
За останні 60 днів зміна ціни Phantasma Phoenix до USD становила $ +0.0001224580.
За останні 90 днів зміна ціни Phantasma Phoenix до USD становила $ +0.000000026838118053.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0.43%
30 днів$ -0.0024941254-27.31%
60 днів$ +0.0001224580+1.34%
90 днів$ +0.000000026838118053+0.00%

Прогноз ціни Phantasma Phoenix

Прогноз ціни Phantasma Phoenix (SOUL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SOUL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Phantasma Phoenix (SOUL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Phantasma Phoenix потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Phantasma Phoenix у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SOUL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Phantasma Phoenix.

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Ресурс Phantasma Phoenix (SOUL)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemEntertainmentEthereum Ecosystem

Про Phantasma Phoenix

Яка зараз ринкова ціна Phantasma Phoenix?

Phantasma Phoenix оцінюється в ₴0.4024264418663342320000, зі зміною 0.43% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має SOUL?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення SOUL у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Phantasma Phoenix у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість SOUL?

Обігова кількість становить 137197696.9509012, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Phantasma Phoenix?

Phantasma Phoenix згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як SOUL виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Entertainment,Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Layer 1 (L1),Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gaming Blockchains,On-chain Gaming,Gaming Governance Token,Gaming Platform,Gaming Marketplace?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Entertainment,Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Layer 1 (L1),Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gaming Blockchains,On-chain Gaming,Gaming Governance Token,Gaming Platform,Gaming Marketplace, імпульс SOUL залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про Phantasma Phoenix

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:00:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Phantasma Phoenix (SOUL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Phantasma Phoenix

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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