Яка зараз ринкова ціна Phantasma Phoenix?

Phantasma Phoenix оцінюється в ₴0.4024264418663342320000, зі зміною 0.43% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має SOUL?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення SOUL у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Phantasma Phoenix у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість SOUL?

Обігова кількість становить 137197696.9509012, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Phantasma Phoenix?

Phantasma Phoenix згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як SOUL виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Entertainment,Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Layer 1 (L1),Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gaming Blockchains,On-chain Gaming,Gaming Governance Token,Gaming Platform,Gaming Marketplace?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Entertainment,Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Layer 1 (L1),Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gaming Blockchains,On-chain Gaming,Gaming Governance Token,Gaming Platform,Gaming Marketplace, імпульс SOUL залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.