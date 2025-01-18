Сьогоднішня ціна PHAME (PHAME)

Поточна ціна PHAME (PHAME) сьогодні становить 0.151411 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PHAME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PHAME:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.50K USD

- зміна ціни PHAME протягом дня — -2.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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