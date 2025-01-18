Ціна pGALA (PGALA)
Поточна ціна pGALA (PGALA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PGALA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pGALA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.24K USD
- зміна ціни pGALA протягом дня — +0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pGALA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни pGALA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни pGALA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни pGALA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.06%
|30 днів
|$ 0
|-9.16%
|60 днів
|$ 0
|+6.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін pGALA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.06%
-0.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PGALA is a meme token that’s created due to the pNetwork cross-bridge misconfiguration.
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