Сьогоднішня ціна pGALA (PGALA)

Поточна ціна pGALA (PGALA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PGALA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності pGALA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.24K USD

- зміна ціни pGALA протягом дня — +0.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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