Сьогоднішня ціна pFTM (PFTM)

Поточна ціна pFTM (PFTM) сьогодні становить 0.00588833 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PFTM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності pFTM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.20 USD

- зміна ціни pFTM протягом дня — -0.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін PFTM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PFTM.