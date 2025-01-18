Ціна pFTM (PFTM)
Поточна ціна pFTM (PFTM) сьогодні становить 0.00588833 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PFTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pFTM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.20 USD
- зміна ціни pFTM протягом дня — -0.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pFTM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни pFTM до USD становила $ -0.0018850593.
За останні 60 днів зміна ціни pFTM до USD становила $ -0.0003246783.
За останні 90 днів зміна ціни pFTM до USD становила $ -0.0003770934766733995.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.35%
|30 днів
|$ -0.0018850593
|-32.01%
|60 днів
|$ -0.0003246783
|-5.51%
|90 днів
|$ -0.0003770934766733995
|-6.01%
Останній аналіз цін pFTM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-0.35%
+9.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ripae Finance, an algorithmic stable coin currently pegged to the value of 1 $FTM. An Algorithmic Stable Coin (ASC) is a non-collateralized stablecoin tailored for improving price stability. The beauty of algorithmic stable coins is that they are much more capital efficient than their collateralized cousins. Ripae finance will with its experienced teamwork towards expanding this idea of capital-efficient algorithmic stable coin and build on previous iterations to expand the basis of the ecosystem.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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