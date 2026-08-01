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Поточна ціна Pfizer xStock сьогодні становить 26,84 USD. Ринкова капіталізація PFEX становить 343 212 USD. Відстежуйте оновлення цін PFEX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Pfizer xStock сьогодні становить 26,84 USD. Ринкова капіталізація PFEX становить 343 212 USD. Відстежуйте оновлення цін PFEX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Pfizer xStock (PFEX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PFEX до USD:

$26,84
$26,84$26,84
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Pfizer xStock (PFEX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:42:53 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Pfizer xStock

Поточна ціна Pfizer xStock (PFEX) сьогодні становить $ 26,84, зі зміною 0,26% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PFEX до USD становить $ 26,84 за PFEX.

Pfizer xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 343 212, з циркуляційною пропозицією у 12,79K PFEX. Протягом останніх 24 годин PFEX торгувався між $ 26,66 (мінімум) та $ 27,17 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 29,54, тоді як історичний мінімум — $ 23,64.

У короткостроковій динаміці PFEX змінився на -1,19% за останню годину та на +7,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 978,94.

Ринкова інформація щодо Pfizer xStock (PFEX)

$ 343,21K
$ 343,21K$ 343,21K

$ 978,94
$ 978,94$ 978,94

$ 114,84M
$ 114,84M$ 114,84M

12,79K
12,79K 12,79K

4 279 152,140978401
4 279 152,140978401 4 279 152,140978401

Поточна ринкова капіталізація Pfizer xStock — $ 343,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 978,94. Циркуляційна пропозиція PFEX — 12,79K, зі загальною пропозицією 4279152.140978401. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 114,84M.

Історія ціни Pfizer xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 26,66
$ 26,66$ 26,66
Мін. за 24 год
$ 27,17
$ 27,17$ 27,17
Макс. за 24 год

$ 26,66
$ 26,66$ 26,66

$ 27,17
$ 27,17$ 27,17

$ 29,54
$ 29,54$ 29,54

$ 23,64
$ 23,64$ 23,64

-1,19%

-0,25%

+7,03%

+7,03%

Історія ціни Pfizer xStock (PFEX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pfizer xStock до USD становила $ -0,06878444575212228.
За останні 30 днів зміна ціни Pfizer xStock до USD становила $ +2,8422996360.
За останні 60 днів зміна ціни Pfizer xStock до USD становила $ +1,2205570520.
За останні 90 днів зміна ціни Pfizer xStock до USD становила $ +0,00237156147772.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,06878444575212228-0,25%
30 днів$ +2,8422996360+10,59%
60 днів$ +1,2205570520+4,55%
90 днів$ +0,00237156147772+0,00%

Прогноз ціни Pfizer xStock

Прогноз ціни Pfizer xStock (PFEX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PFEX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Pfizer xStock (PFEX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Pfizer xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Pfizer xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PFEX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Pfizer xStock.

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Ресурс Pfizer xStock (PFEX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemMantle Ecosystem

Про Pfizer xStock

Яка зараз ціна Pfizer xStock?

Поточна оцінка становить ₴1183.1027664227904000, що вказує на зміну ціни у розмірі -0.25% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на PFEX?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг Pfizer xStock?

З ринковою капіталізацією ₴15128728.26637476672000 Pfizer xStock займає #4030 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

PFEX зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є PFEX сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴1175.1683961561696000 та ₴1197.6491119115952000, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на Pfizer xStock?

До таких факторів належать обігове надходження (12788.54467286192 токенів), тенденції прийняття у Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem та загальна популярність мережі --.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:42:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Pfizer xStock (PFEX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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