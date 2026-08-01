Сьогоднішня ціна Pfizer xStock

Поточна ціна Pfizer xStock (PFEX) сьогодні становить $ 26,84, зі зміною 0,26% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PFEX до USD становить $ 26,84 за PFEX.

Pfizer xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 343 212, з циркуляційною пропозицією у 12,79K PFEX. Протягом останніх 24 годин PFEX торгувався між $ 26,66 (мінімум) та $ 27,17 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 29,54, тоді як історичний мінімум — $ 23,64.

У короткостроковій динаміці PFEX змінився на -1,19% за останню годину та на +7,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 978,94.

Ринкова інформація щодо Pfizer xStock (PFEX)

Ринкова капіталізація $ 343,21K$ 343,21K $ 343,21K Обсяг (за 24 год) $ 978,94$ 978,94 $ 978,94 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 114,84M$ 114,84M $ 114,84M Циркуляційне постачання 12,79K 12,79K 12,79K Загальна пропозиція 4 279 152,140978401 4 279 152,140978401 4 279 152,140978401

Поточна ринкова капіталізація Pfizer xStock — $ 343,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 978,94. Циркуляційна пропозиція PFEX — 12,79K, зі загальною пропозицією 4279152.140978401. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 114,84M.