Ціна pewpew (PEWPEW)
Поточна ціна pewpew (PEWPEW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.42K USD. Ціна PEWPEW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pewpew:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.41 USD
- зміна ціни pewpew протягом дня — -9.01%
- циркуляційна пропозиція – 999.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pewpew до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни pewpew до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни pewpew до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни pewpew до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.01%
|30 днів
|$ 0
|-50.03%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін pewpew: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.27%
-9.01%
+2.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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