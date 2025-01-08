Сьогоднішня ціна pewpew (PEWPEW)

Поточна ціна pewpew (PEWPEW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.42K USD. Ціна PEWPEW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності pewpew:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.41 USD

- зміна ціни pewpew протягом дня — -9.01%

- циркуляційна пропозиція – 999.00M USD

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