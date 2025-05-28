Сьогоднішня ціна Pew4Sol (PEW)

Поточна ціна Pew4Sol (PEW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.11K USD. Ціна PEW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pew4Sol:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Pew4Sol протягом дня — +2.35%

- циркуляційна пропозиція – 250.71M USD

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