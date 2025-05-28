Ціна Pew4Sol (PEW)
Поточна ціна Pew4Sol (PEW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.11K USD. Ціна PEW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pew4Sol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Pew4Sol протягом дня — +2.35%
- циркуляційна пропозиція – 250.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pew4Sol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pew4Sol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pew4Sol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pew4Sol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.35%
|30 днів
|$ 0
|+19.21%
|60 днів
|$ 0
|+28.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pew4Sol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.40%
+2.35%
+4.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PEW FOR BOME AND PEPE is a token representing a community deeply infatuated with the arts of Darkfarms. It is also a token soon on BOMECHAIN.
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