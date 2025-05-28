Сьогоднішня ціна Pew Pew (PEW)

Поточна ціна Pew Pew (PEW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11,48K USD. Ціна PEW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pew Pew:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Pew Pew протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 897,06M USD

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