Ціна Petur Shiff ($GOLD)
Поточна ціна Petur Shiff ($GOLD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $GOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Petur Shiff:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.18 USD
- зміна ціни Petur Shiff протягом дня — +4.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Petur Shiff до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Petur Shiff до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Petur Shiff до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Petur Shiff до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.06%
|30 днів
|$ 0
|-45.15%
|60 днів
|$ 0
|-75.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Petur Shiff: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+4.06%
+19.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GOLD isn't just another token in the crypto ecosystem; it is a manifesto encased in digital form, a beacon for both the crypto degens and serious investors looking for a sprinkle of fun in their portfolios. It boasts unparalleled transparency and security on the Solana blockchain, with 100% of its liquidity pool burnt and mint authorization revoked, ensuring a community-driven, rug-pull-proof environment.
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