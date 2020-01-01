Токеноміка Petunia (PETUNIA) Дізнайтеся ключову інформацію про Petunia (PETUNIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Petunia (PETUNIA) Petunia is a fan-based memecoin celebrating Petunia the Pig on TikTok. Petunia is a Pig that has recently gotten viral on the TikTok platform, having been rescued by its owner from being abandoned by the previous breeder Momma June. This token was created as part of the Bonk ecosystem within the Solana Blockchain to celebrate Petunia’s life alongside the community, having garnered support from the original owners of Petunia, we continue to build more presence on X and giving back to Petunia and her family. It is purely meant to be a memecoin in support of Petunia. Офіційний вебсайт: https://petuniathepig.com Купити PETUNIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Petunia (PETUNIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Petunia (PETUNIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 379,84K $ 379,84K $ 379,84K Загальна пропозиція: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M Циркуляційна пропозиція: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M FDV (повністю розведена вартість): $ 379,84K $ 379,84K $ 379,84K Історичний максимум: $ 0,00651603 $ 0,00651603 $ 0,00651603 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00038068 $ 0,00038068 $ 0,00038068 Дізнайтеся більше про ціну Petunia (PETUNIA)

Токеноміка Petunia (PETUNIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Petunia (PETUNIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PETUNIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PETUNIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PETUNIA, досліджуйте ціну токена PETUNIA в реальному часі!

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