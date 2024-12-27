Ціна Petunia (PETUNIA)
Поточна ціна Petunia (PETUNIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 226.53K USD. Ціна PETUNIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Petunia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.27K USD
- зміна ціни Petunia протягом дня — -7.72%
- циркуляційна пропозиція – 999.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Petunia до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Petunia до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Petunia до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Petunia до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.72%
|30 днів
|$ 0
|-89.90%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Petunia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.47%
-7.72%
-20.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Petunia Binance's "Hippo" token, a meme-inspired cryptocurrency, recently gained attention for its volatility and rapid market movements. Created on the Solana blockchain, the token has seen massive price spikes and high trading volume, largely driven by speculative interest and strategic investments from various traders. This token is attractive to all those that care about animals not only in web3 but also in web2.
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