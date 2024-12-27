Сьогоднішня ціна Petunia (PETUNIA)

Поточна ціна Petunia (PETUNIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 226.53K USD. Ціна PETUNIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Petunia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.27K USD

- зміна ціни Petunia протягом дня — -7.72%

- циркуляційна пропозиція – 999.67M USD

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