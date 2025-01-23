Сьогоднішня ціна PettAI (AIP)

Поточна ціна PettAI (AIP) сьогодні становить 0.0310332 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PettAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 840.80K USD

- зміна ціни PettAI протягом дня — -28.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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