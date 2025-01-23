Ціна PettAI (AIP)
Поточна ціна PettAI (AIP) сьогодні становить 0.0310332 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PettAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 840.80K USD
- зміна ціни PettAI протягом дня — -28.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PettAI до USD становила $ -0.012198809637249912.
За останні 30 днів зміна ціни PettAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PettAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PettAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.012198809637249912
|-28.21%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PettAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.03%
-28.21%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy.
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