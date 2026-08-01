Сьогоднішня ціна PetroDollar

Поточна ціна PetroDollar (XPD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5.92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XPD до USD становить $ 0 за XPD.

PetroDollar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12,511.5, з циркуляційною пропозицією у 996.00M XPD. Протягом останніх 24 годин XPD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XPD змінився на -0.64% за останню годину та на +3.10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PetroDollar (XPD)

Ринкова капіталізація $ 12.51K$ 12.51K $ 12.51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12.51K$ 12.51K $ 12.51K Циркуляційне постачання 996.00M 996.00M 996.00M Загальна пропозиція 996,003,286.603695 996,003,286.603695 996,003,286.603695

Поточна ринкова капіталізація PetroDollar — $ 12.51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XPD — 996.00M, зі загальною пропозицією 996003286.603695. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12.51K.