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Поточна ціна PETRO PENGUINS сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PENGO становить 262,904 USD. Відстежуйте оновлення цін PENGO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна PETRO PENGUINS сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PENGO становить 262,904 USD. Відстежуйте оновлення цін PENGO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна PETRO PENGUINS (PENGO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PENGO до USD:

$0.00026342
$0.00026342$0.00026342
-0.01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни PETRO PENGUINS (PENGO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:42:22 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна PETRO PENGUINS

Поточна ціна PETRO PENGUINS (PENGO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PENGO до USD становить $ 0 за PENGO.

PETRO PENGUINS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 262,904, з циркуляційною пропозицією у 999.98M PENGO. Протягом останніх 24 годин PENGO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00771213, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PENGO змінився на -0.04% за останню годину та на -20.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5.63K.

Ринкова інформація щодо PETRO PENGUINS (PENGO)

$ 262.90K
$ 262.90K$ 262.90K

$ 5.63K
$ 5.63K$ 5.63K

$ 262.90K
$ 262.90K$ 262.90K

999.98M
999.98M 999.98M

999,977,675.19585
999,977,675.19585 999,977,675.19585

Поточна ринкова капіталізація PETRO PENGUINS — $ 262.90K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5.63K. Циркуляційна пропозиція PENGO — 999.98M, зі загальною пропозицією 999977675.19585. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 262.90K.

Історія ціни PETRO PENGUINS у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00771213
$ 0.00771213$ 0.00771213

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-0.57%

-20.02%

-20.02%

Історія ціни PETRO PENGUINS (PENGO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PETRO PENGUINS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PETRO PENGUINS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PETRO PENGUINS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PETRO PENGUINS до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0.57%
30 днів$ 0-21.33%
60 днів$ 0-15.33%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни PETRO PENGUINS

Прогноз ціни PETRO PENGUINS (PENGO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PENGO у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни PETRO PENGUINS (PENGO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна PETRO PENGUINS потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне PETRO PENGUINS у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PENGO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни PETRO PENGUINS.

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Ресурс PETRO PENGUINS (PENGO)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про PETRO PENGUINS

Яка зараз ціна PETRO PENGUINS?

PETRO PENGUINS торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -0.57% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як PENGO порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.57% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо PENGO перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як PETRO PENGUINS виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem PENGO демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація PETRO PENGUINS?

Ринкова капіталізація ₴11588764.89208708224000 розташовує PENGO на #4351 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують PENGO?

PETRO PENGUINS згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку PENGO?

З 999977675.19585 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про PETRO PENGUINS

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:42:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для PETRO PENGUINS (PENGO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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TOFU Story

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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