Ціна Petoshi (PETOSHI)
Поточна ціна Petoshi (PETOSHI) сьогодні становить 0.01051766 USD з ринковою капіталізацією $ 87.36K USD. Ціна PETOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Petoshi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.75K USD
- зміна ціни Petoshi протягом дня — +2.66%
- циркуляційна пропозиція – 8.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Petoshi до USD становила $ +0.00027203.
За останні 30 днів зміна ціни Petoshi до USD становила $ -0.0037962946.
За останні 60 днів зміна ціни Petoshi до USD становила $ -0.0036317606.
За останні 90 днів зміна ціни Petoshi до USD становила $ -0.013487590119240082.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00027203
|+2.66%
|30 днів
|$ -0.0037962946
|-36.09%
|60 днів
|$ -0.0036317606
|-34.53%
|90 днів
|$ -0.013487590119240082
|-56.18%
Останній аналіз цін Petoshi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+9.64%
+2.66%
-22.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Petoshi ($PET) is a web 3 engagement chrome extension that gamifies social experience. Gaining traction globally, it is continuously set to partner with key crypto and tech entities to enhance their ecosystem. Launched on April 1, 2024 by a based community team, built on the Blast chain.
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