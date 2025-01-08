Сьогоднішня ціна Petoshi (PETOSHI)

Поточна ціна Petoshi (PETOSHI) сьогодні становить 0.01051766 USD з ринковою капіталізацією $ 87.36K USD. Ціна PETOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Petoshi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.75K USD

- зміна ціни Petoshi протягом дня — +2.66%

- циркуляційна пропозиція – 8.31M USD

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