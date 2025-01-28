Ціна pETH (PETH)
Поточна ціна pETH (PETH) сьогодні становить 3,343.11 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 295.82K USD
- зміна ціни pETH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни pETH до USD становила $ +11.2432132410.
За останні 60 днів зміна ціни pETH до USD становила $ -46.6076337540.
За останні 90 днів зміна ціни pETH до USD становила $ +823.205471326247.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +11.2432132410
|+0.34%
|60 днів
|$ -46.6076337540
|-1.39%
|90 днів
|$ +823.205471326247
|+32.67%
Останній аналіз цін pETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
pETH is an Ethereum derivative supported by the JPEG'd protocol. It is minted when a user borrows against their NFT and burned when they decide to repay their loan. Unlike the 2% interest rate for borrowing PUSd, minting $pETH against an NFT has a 5% interest rate.
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