Сьогоднішня ціна pETH (PETH)

Поточна ціна pETH (PETH) сьогодні становить 3,343.11 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності pETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 295.82K USD

- зміна ціни pETH протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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