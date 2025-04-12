Сьогоднішня ціна Petcoin (PET)

Поточна ціна Petcoin (PET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.22K USD. Ціна PET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Petcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Petcoin протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 91.08M USD

Отримуйте оновлення цін PET до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PET.