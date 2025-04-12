Ціна Petcoin (PET)
Поточна ціна Petcoin (PET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.22K USD. Ціна PET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Petcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Petcoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 91.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Petcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Petcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Petcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Petcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+15.64%
|60 днів
|$ 0
|-19.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Petcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-19.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tongochi is GameFi project based on Telegram and TON blockchain. Just get your pet and take care of him. Mostly all of the assets can be sold for PET token - the utility Tongochi Token.
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