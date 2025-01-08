Ціна Petals (PTS)
Поточна ціна Petals (PTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.45K USD. Ціна PTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Petals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 778.14 USD
- зміна ціни Petals протягом дня — -12.55%
- циркуляційна пропозиція – 14.12B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Petals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Petals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Petals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Petals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.55%
|30 днів
|$ 0
|-36.48%
|60 днів
|$ 0
|-51.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Petals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-12.55%
-14.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Petals is a Web3.0 short video creation and social platform built entirely on blockchain technology, which facilitates value transfer and fair distribution for all users of the protocol. Its innate incentive mechanism is the biggest supporter of the coming Web3.0 era. Through the redistribution of value, content consumers, content producers, backend service providers or advertisers - are all able to create value and generate their own wealth. Everybody benefits.
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