Сьогоднішня ціна Petals (PTS)

Поточна ціна Petals (PTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.45K USD. Ціна PTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Petals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 778.14 USD

- зміна ціни Petals протягом дня — -12.55%

- циркуляційна пропозиція – 14.12B USD

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