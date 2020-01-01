Токеноміка Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Дізнайтеся ключову інформацію про Pesto the Baby King Penguin (PESTO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide! Офіційний вебсайт: https://www.pestosol.com Купити PESTO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pesto the Baby King Penguin (PESTO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 663,43K $ 663,43K $ 663,43K Загальна пропозиція: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M Циркуляційна пропозиція: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M FDV (повністю розведена вартість): $ 663,43K $ 663,43K $ 663,43K Історичний максимум: $ 0,02946025 $ 0,02946025 $ 0,02946025 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00066352 $ 0,00066352 $ 0,00066352 Дізнайтеся більше про ціну Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

Токеноміка Pesto the Baby King Penguin (PESTO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pesto the Baby King Penguin (PESTO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PESTO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PESTO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PESTO, досліджуйте ціну токена PESTO в реальному часі!

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