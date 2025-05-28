Ціна Pesto the Baby King Penguin (PESTO)
Поточна ціна Pesto the Baby King Penguin (PESTO) сьогодні становить 0,00113206 USD з ринковою капіталізацією $ 1,14M USD. Ціна PESTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pesto the Baby King Penguin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Pesto the Baby King Penguin протягом дня — +4,34%
- циркуляційна пропозиція – 999,87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pesto the Baby King Penguin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pesto the Baby King Penguin до USD становила $ +0,0015534507.
За останні 60 днів зміна ціни Pesto the Baby King Penguin до USD становила $ +0,0013822889.
За останні 90 днів зміна ціни Pesto the Baby King Penguin до USD становила $ +0,0006030319037366801.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4,34%
|30 днів
|$ +0,0015534507
|+137,22%
|60 днів
|$ +0,0013822889
|+122,10%
|90 днів
|$ +0,0006030319037366801
|+113,99%
Останній аналіз цін Pesto the Baby King Penguin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,16%
+4,34%
+9,45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide!
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