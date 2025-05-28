Сьогоднішня ціна Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

Поточна ціна Pesto the Baby King Penguin (PESTO) сьогодні становить 0,00113206 USD з ринковою капіталізацією $ 1,14M USD. Ціна PESTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pesto the Baby King Penguin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Pesto the Baby King Penguin протягом дня — +4,34%

- циркуляційна пропозиція – 999,87M USD

Отримуйте оновлення цін PESTO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PESTO.