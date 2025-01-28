Сьогоднішня ціна Pesabase (PESA)

Поточна ціна Pesabase (PESA) сьогодні становить 0.05552 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PESA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pesabase:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.99K USD

- зміна ціни Pesabase протягом дня — -0.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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