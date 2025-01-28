Ціна Pesabase (PESA)
Поточна ціна Pesabase (PESA) сьогодні становить 0.05552 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PESA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pesabase:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.99K USD
- зміна ціни Pesabase протягом дня — -0.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pesabase до USD становила $ -0.00020978662522599.
За останні 30 днів зміна ціни Pesabase до USD становила $ +0.0681822298.
За останні 60 днів зміна ціни Pesabase до USD становила $ +0.0389609545.
За останні 90 днів зміна ціни Pesabase до USD становила $ +0.01233500169751953.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00020978662522599
|-0.37%
|30 днів
|$ +0.0681822298
|+122.81%
|60 днів
|$ +0.0389609545
|+70.17%
|90 днів
|$ +0.01233500169751953
|+28.56%
Останній аналіз цін Pesabase: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.41%
-0.37%
+31.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
By tokenizing an existing company, we are able to expand marketing to reach more users for Pesabase. Each time someone sends money to their loved ones, a portion of their transaction fee goes as a buy on the chart - burning the supply and increasing the token price. Pesabase currently processes 200k USD per month through word of mouth marketing only. By using marketing funds from the token, our reach expands exponentially to more users. More users = more people sending money to their loved ones at a fraction of the price = more tokens bought = less supply.
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