Сьогоднішня ціна Peruvian Sol

Поточна ціна Peruvian Sol (WPEN) сьогодні становить $ 0,307561, зі зміною 0,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WPEN до USD становить $ 0,307561 за WPEN.

Peruvian Sol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37 815, з циркуляційною пропозицією у 122,95K WPEN. Протягом останніх 24 годин WPEN торгувався між $ 0,306895 (мінімум) та $ 0,308895 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,610715, тоді як історичний мінімум — $ 0,296296.

У короткостроковій динаміці WPEN змінився на -0,00% за останню годину та на -0,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 571,28.

Ринкова інформація щодо Peruvian Sol (WPEN)

Ринкова капіталізація $ 37,82K$ 37,82K $ 37,82K Обсяг (за 24 год) $ 571,28$ 571,28 $ 571,28 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,82K$ 37,82K $ 37,82K Циркуляційне постачання 122,95K 122,95K 122,95K Загальна пропозиція 122 950,0 122 950,0 122 950,0

Поточна ринкова капіталізація Peruvian Sol — $ 37,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 571,28. Циркуляційна пропозиція WPEN — 122,95K, зі загальною пропозицією 122950.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,82K.