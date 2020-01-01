Токеноміка Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Дізнайтеся ключову інформацію про Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform. Офіційний вебсайт: https://www.fpfplay.com/ Купити FPFT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,44K $ 12,44K $ 12,44K Загальна пропозиція: $ 97,91M $ 97,91M $ 97,91M Циркуляційна пропозиція: $ 22,91M $ 22,91M $ 22,91M FDV (повністю розведена вартість): $ 53,16K $ 53,16K $ 53,16K Історичний максимум: $ 0,210672 $ 0,210672 $ 0,210672 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00054292 $ 0,00054292 $ 0,00054292 Дізнайтеся більше про ціну Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)

Токеноміка Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FPFT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FPFT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FPFT, досліджуйте ціну токена FPFT в реальному часі!

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