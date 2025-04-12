Сьогоднішня ціна Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)

Поточна ціна Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) сьогодні становить 0.001431 USD з ринковою капіталізацією $ 32.83K USD. Ціна FPFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Peruvian National Football Team Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Peruvian National Football Team Fan Token протягом дня — +11.56%

- циркуляційна пропозиція – 22.91M USD

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