Ціна Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)
Поточна ціна Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) сьогодні становить 0.001431 USD з ринковою капіталізацією $ 32.83K USD. Ціна FPFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Peruvian National Football Team Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Peruvian National Football Team Fan Token протягом дня — +11.56%
- циркуляційна пропозиція – 22.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Peruvian National Football Team Fan Token до USD становила $ +0.00014824.
За останні 30 днів зміна ціни Peruvian National Football Team Fan Token до USD становила $ +0.0002013447.
За останні 60 днів зміна ціни Peruvian National Football Team Fan Token до USD становила $ -0.0005112072.
За останні 90 днів зміна ціни Peruvian National Football Team Fan Token до USD становила $ -0.0023205807230086733.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00014824
|+11.56%
|30 днів
|$ +0.0002013447
|+14.07%
|60 днів
|$ -0.0005112072
|-35.72%
|90 днів
|$ -0.0023205807230086733
|-61.85%
Останній аналіз цін Peruvian National Football Team Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+11.56%
+5.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.
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