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Поточна ціна Persija Fan Token сьогодні становить 0,093378 USD. Ринкова капіталізація PERSIJA становить 14 027,16 USD. Відстежуйте оновлення цін PERSIJA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Persija Fan Token сьогодні становить 0,093378 USD. Ринкова капіталізація PERSIJA становить 14 027,16 USD. Відстежуйте оновлення цін PERSIJA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PERSIJA

Інформація про ціну PERSIJA

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Ціна Persija Fan Token (PERSIJA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PERSIJA до USD:

$0,093362
$0,093362$0,093362
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Persija Fan Token (PERSIJA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:41:52 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Persija Fan Token

Поточна ціна Persija Fan Token (PERSIJA) сьогодні становить $ 0,093378, зі зміною 1,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PERSIJA до USD становить $ 0,093378 за PERSIJA.

Persija Fan Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 027,16, з циркуляційною пропозицією у 150,03K PERSIJA. Протягом останніх 24 годин PERSIJA торгувався між $ 0,091646 (мінімум) та $ 0,095144 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,469462, тоді як історичний мінімум — $ 0,086021.

У короткостроковій динаміці PERSIJA змінився на -1,00% за останню годину та на +4,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 151,51.

Ринкова інформація щодо Persija Fan Token (PERSIJA)

$ 14,03K
$ 14,03K$ 14,03K

$ 151,51
$ 151,51$ 151,51

$ 934,98K
$ 934,98K$ 934,98K

150,03K
150,03K 150,03K

10 000 000,0
10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Persija Fan Token — $ 14,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 151,51. Циркуляційна пропозиція PERSIJA — 150,03K, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 934,98K.

Історія ціни Persija Fan Token у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,091646
$ 0,091646$ 0,091646
Мін. за 24 год
$ 0,095144
$ 0,095144$ 0,095144
Макс. за 24 год

$ 0,091646
$ 0,091646$ 0,091646

$ 0,095144
$ 0,095144$ 0,095144

$ 0,469462
$ 0,469462$ 0,469462

$ 0,086021
$ 0,086021$ 0,086021

-1,00%

-1,89%

+4,12%

+4,12%

Історія ціни Persija Fan Token (PERSIJA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Persija Fan Token до USD становила $ -0,001801742177271429.
За останні 30 днів зміна ціни Persija Fan Token до USD становила $ -0,0280565499.
За останні 60 днів зміна ціни Persija Fan Token до USD становила $ -0,0557556863.
За останні 90 днів зміна ціни Persija Fan Token до USD становила $ +0,0000654330959079.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,001801742177271429-1,89%
30 днів$ -0,0280565499-30,04%
60 днів$ -0,0557556863-59,70%
90 днів$ +0,0000654330959079+0,00%

Прогноз ціни Persija Fan Token

Прогноз ціни Persija Fan Token (PERSIJA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PERSIJA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Persija Fan Token (PERSIJA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Persija Fan Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Persija Fan Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PERSIJA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Persija Fan Token.

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Ресурс Persija Fan Token (PERSIJA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemChiliz EcosystemFan Token

Про Persija Fan Token

Яка зараз ціна Persija Fan Token?

Живуча ціна Persija Fan Token (PERSIJA) становить ₴4.11608681531398368000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Persija Fan Token позиціонується на ринку?

Наразі Persija Fan Token займає #9492 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴618314.8957174034496000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу PERSIJA?

Обсяг токенів у обігу PERSIJA становить 150026.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Persija Fan Token за останню добу?

За останню добу Persija Fan Token торгувався в діапазоні від ₴4.03974054141516576000 (мінімум за 24 години) до ₴4.19393180359649664000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Persija Fan Token віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Persija Fan Token досяг найвищого значення за всю історію — ₴20.69380741171296672000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴3.79179147058326576000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують PERSIJA?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Persija Fan Token?

Поточне зміщення ціни на -1.89% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

Люди також запитують: Інші запитання про Persija Fan Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:41:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Persija Fan Token (PERSIJA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Persija Fan Token

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