Яка зараз ціна Persija Fan Token?

Живуча ціна Persija Fan Token (PERSIJA) становить ₴4.11608681531398368000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Persija Fan Token позиціонується на ринку?

Наразі Persija Fan Token займає #9492 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴618314.8957174034496000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу PERSIJA?

Обсяг токенів у обігу PERSIJA становить 150026.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Persija Fan Token за останню добу?

За останню добу Persija Fan Token торгувався в діапазоні від ₴4.03974054141516576000 (мінімум за 24 години) до ₴4.19393180359649664000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Persija Fan Token віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Persija Fan Token досяг найвищого значення за всю історію — ₴20.69380741171296672000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴3.79179147058326576000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують PERSIJA?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Persija Fan Token?

Поточне зміщення ціни на -1.89% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.