Ціна Perry The BNB (PERRY)
Поточна ціна Perry The BNB (PERRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PERRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Perry The BNB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.61 USD
- зміна ціни Perry The BNB протягом дня — +3.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Perry The BNB до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Perry The BNB до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Perry The BNB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Perry The BNB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.33%
|30 днів
|$ 0
|-14.68%
|60 днів
|$ 0
|-21.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Perry The BNB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
+3.33%
-5.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? $Perry is here to make memecoins on BSC great again. $PERRY is a fully Decentralized Meme Currency built on Binance Smart Chain which is one of the largest and safest Blockchain protocols. What makes your project unique? $Perry the one and only History of your project. $Perry are tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative DogeShibaNuflokiCEOLon CEO all day everyday coins. The Doge and Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable memes in the world to take their reigns as King of the memes. What’s next for your project? Make strongest Community & Listing more Dex & Cex What can your token be used for? Trade & Make money
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