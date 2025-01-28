Сьогоднішня ціна Perry The BNB (PERRY)

Поточна ціна Perry The BNB (PERRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PERRY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Perry The BNB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.61 USD

- зміна ціни Perry The BNB протягом дня — +3.33%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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