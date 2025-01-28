Ціна PERRO DINERO (JOTCHUA)
Поточна ціна PERRO DINERO (JOTCHUA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JOTCHUA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PERRO DINERO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.68K USD
- зміна ціни PERRO DINERO протягом дня — -5.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PERRO DINERO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PERRO DINERO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PERRO DINERO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PERRO DINERO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.73%
|30 днів
|$ 0
|-51.15%
|60 днів
|$ 0
|-61.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PERRO DINERO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.59%
-5.73%
-34.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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