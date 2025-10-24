Актуальна ціна Perps DAO сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PERPS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PERPS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Perps DAO сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PERPS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PERPS на MEXC вже зараз.

Докладніше про PERPS

Інформація про ціну PERPS

Офіційний вебсайт PERPS

Токеноміка PERPS

Прогноз ціни PERPS

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Perps DAO

Ціна Perps DAO (PERPS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PERPS до USD:

$0,00040057
$0,00040057$0,00040057
+1,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Perps DAO (PERPS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:59:24 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Perps DAO (PERPS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00577625
$ 0,00577625$ 0,00577625

$ 0
$ 0$ 0

+0,09%

+1,42%

-14,23%

-14,23%

Актуальна ціна Perps DAO (PERPS) становить --. За останні 24 години PERPS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PERPS становить $ 0,00577625, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PERPS змінився на +0,09% за останню годину, +1,42% за 24 години та на -14,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Perps DAO (PERPS)

$ 400,44K
$ 400,44K$ 400,44K

--
----

$ 400,44K
$ 400,44K$ 400,44K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Perps DAO — $ 400,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PERPS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 400,44K.

Історія ціни Perps DAO (PERPS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Perps DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Perps DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Perps DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Perps DAO до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,42%
30 днів$ 0-52,53%
60 днів$ 0-89,12%
90 днів$ 0--

Що таке Perps DAO (PERPS)

PerpsDAO is a decentralized perpetuals trading platform operating on 12 blockchains, including Arbitrum, Optimism, Base, Mantle, Ethereum, SEI, Morph, Sonic, Story, Abstract, BNB Smart Chain, and Solana. It allocates 93% of trading fees to buy back the $PERPS token, distributing these tokens to active traders as rewards, while the remainder supports the treasury. The platform offers incentives such as volume-based rewards, airdrops, leaderboard bonuses, fee discounts for high-volume and staked traders, and a referral program granting 20% of fees and trading points from referred users.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Perps DAO (PERPS)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Perps DAO (USD)

Скільки коштуватиме Perps DAO (PERPS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Perps DAO (PERPS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Perps DAO.

Перегляньте прогноз ціни Perps DAO вже зараз!

PERPS до місцевих валют

Токеноміка Perps DAO (PERPS)

Розуміння токеноміки Perps DAO (PERPS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PERPS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Perps DAO (PERPS)

Скільки сьогодні коштує Perps DAO (PERPS)?
Актуальна ціна PERPS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PERPS до USD?
Поточна ціна PERPS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Perps DAO?
Ринкова капіталізація PERPS — $ 400,44K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PERPS?
Циркуляційна пропозиція PERPS — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PERPS?
PERPS досяг історичної максимальної ціни у 0,00577625 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PERPS?
Історична мінімальна ціна PERPS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PERPS?
Актуальний обсяг торгівлі PERPS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PERPS цього року?
PERPS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PERPS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:59:24 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Perps DAO (PERPS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 472,37
$111 472,37$111 472,37

+1,42%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 986,00
$3 986,00$3 986,00

+2,81%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16785
$0,16785$0,16785

+9,51%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,36
$193,36$193,36

+1,22%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21,7000
$21,7000$21,7000

+40,73%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 986,00
$3 986,00$3 986,00

+2,81%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 472,37
$111 472,37$111 472,37

+1,42%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,36
$193,36$193,36

+1,22%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4464
$2,4464$2,4464

+1,55%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 138,69
$1 138,69$1 138,69

+0,77%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6260
$0,6260$0,6260

+526,00%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000738
$0,00000738$0,00000738

+314,60%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$48,82
$48,82$48,82

+98,13%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5815
$0,5815$0,5815

+93,83%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01882
$0,01882$0,01882

+88,20%