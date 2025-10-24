Інформація щодо ціни Perps DAO (PERPS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00577625$ 0,00577625 $ 0,00577625 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,09% Зміна ціни (1 дн.) +1,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,23%

Актуальна ціна Perps DAO (PERPS) становить --. За останні 24 години PERPS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PERPS становить $ 0,00577625, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PERPS змінився на +0,09% за останню годину, +1,42% за 24 години та на -14,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Perps DAO (PERPS)

Ринкова капіталізація $ 400,44K$ 400,44K $ 400,44K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 400,44K$ 400,44K $ 400,44K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Perps DAO — $ 400,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PERPS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 400,44K.