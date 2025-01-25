Ціна Perpex (PERPX)
Поточна ціна Perpex (PERPX) сьогодні становить 0.00084496 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PERPX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Perpex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.03 USD
- зміна ціни Perpex протягом дня — +1.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Perpex до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Perpex до USD становила $ -0.0002778066.
За останні 60 днів зміна ціни Perpex до USD становила $ -0.0000192244.
За останні 90 днів зміна ціни Perpex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.24%
|30 днів
|$ -0.0002778066
|-32.87%
|60 днів
|$ -0.0000192244
|-2.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Perpex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.24%
-10.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Perpex is the future of decentralized perpetual futures trading, offering unparalleled features and user experience for seasoned traders to navigate fast-paced markets. Customizable strategies with bulk limit orders, visual tools, and more.
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