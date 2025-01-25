Сьогоднішня ціна Perpex (PERPX)

Поточна ціна Perpex (PERPX) сьогодні становить 0.00084496 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PERPX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Perpex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.03 USD

- зміна ціни Perpex протягом дня — +1.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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