Ціна Perpetuum Coin (PRP)
Поточна ціна Perpetuum Coin (PRP) сьогодні становить 0.00097676 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Perpetuum Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.04 USD
- зміна ціни Perpetuum Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Perpetuum Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Perpetuum Coin до USD становила $ -0.0000212059.
За останні 60 днів зміна ціни Perpetuum Coin до USD становила $ -0.0000042702.
За останні 90 днів зміна ціни Perpetuum Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000212059
|-2.17%
|60 днів
|$ -0.0000042702
|-0.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Perpetuum Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PERPETUUM is a deflationary token that installs an ethereum and bitcoin mining farm with the benefits of its tokenomy. With the benefits of the mining rig, the PERPETUUM token is repurchased and then the bought tokens are sent to the dead wallet. This produces a constant increase in liquidity that helps to raise the price floor, adding liquidity that will never be extracted again by those purchases, hence adding true value to the holders. Part of the buyback is used again through the tokenomics to the system, therefore being classified as a perpetual system.
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