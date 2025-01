Що таке Perpetuum Coin ( PRP)

PERPETUUM is a deflationary token that installs an ethereum and bitcoin mining farm with the benefits of its tokenomy. With the benefits of the mining rig, the PERPETUUM token is repurchased and then the bought tokens are sent to the dead wallet. This produces a constant increase in liquidity that helps to raise the price floor, adding liquidity that will never be extracted again by those purchases, hence adding true value to the holders. Part of the buyback is used again through the tokenomics to the system, therefore being classified as a perpetual system.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Perpetuum Coin (PRP) Офіційний вебсайт