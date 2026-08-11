Яка зараз ціна Perpetual Protocol?

Perpetual Protocol (PERP) торгують за ₴0.8347434155687311056000, що відображає зміну ціни на рівні -2.94% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Perpetual Protocol у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Perpetuals,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Alameda Research Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, PERP часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують PERP сьогодні?

За останні 24 години PERP зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Perpetual Protocol?

Сьогодні в обігу знаходиться 72609864.24405634 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг PERP?

Наразі Perpetual Protocol займає ринковий рейтинг №2552 з ринковою капіталізацією ₴125211622.50401271344000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Perpetual Protocol за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -2.94% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Perpetual Protocol порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Perpetuals,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Alameda Research Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio PERP демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.