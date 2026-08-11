Сьогоднішня ціна Perpetual Bitcoin

Поточна ціна Perpetual Bitcoin (PB) сьогодні становить $ 0,214706, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PB до USD становить $ 0,214706 за PB.

Perpetual Bitcoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4 508 819, з циркуляційною пропозицією у 21,00M PB. Протягом останніх 24 годин PB торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,374757, тоді як історичний мінімум — $ 0,137937.

У короткостроковій динаміці PB змінився на -- за останню годину та на +0,09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,42.

Ринкова інформація щодо Perpetual Bitcoin (PB)

Ринкова капіталізація $ 4,51M$ 4,51M $ 4,51M Обсяг (за 24 год) $ 1,42$ 1,42 $ 1,42 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,51M$ 4,51M $ 4,51M Циркуляційне постачання 21,00M 21,00M 21,00M Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Perpetual Bitcoin — $ 4,51M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,42. Циркуляційна пропозиція PB — 21,00M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,51M.