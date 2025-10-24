Інформація щодо ціни Perpcoin (PERPCOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00265271$ 0,00265271 $ 0,00265271 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,23% Зміна ціни (1 дн.) -6,89% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,34%

Актуальна ціна Perpcoin (PERPCOIN) становить --. За останні 24 години PERPCOIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PERPCOIN становить $ 0,00265271, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PERPCOIN змінився на +0,23% за останню годину, -6,89% за 24 години та на +12,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Perpcoin (PERPCOIN)

Ринкова капіталізація $ 197,41K$ 197,41K $ 197,41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 197,41K$ 197,41K $ 197,41K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Perpcoin — $ 197,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PERPCOIN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 197,41K.