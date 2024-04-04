Сьогоднішня ціна PermaGIFF (PGIFF)

Поточна ціна PermaGIFF (PGIFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PGIFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PermaGIFF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.43K USD

- зміна ціни PermaGIFF протягом дня — +4.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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