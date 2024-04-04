Ціна PermaGIFF (PGIFF)
Поточна ціна PermaGIFF (PGIFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PGIFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PermaGIFF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.43K USD
- зміна ціни PermaGIFF протягом дня — +4.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PermaGIFF до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PermaGIFF до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PermaGIFF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PermaGIFF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.83%
|30 днів
|$ 0
|-13.81%
|60 днів
|$ 0
|-86.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PermaGIFF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
+4.83%
-0.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PermaGIFF, launched on 4.4.2024 by GIFFORDwear, is the derivative token of GIFF. It pioneers the Perma-Bull Tokenomics, allowing minting via GIFF burning, with a protocol fee dedicated to perpetuating its value through strategic buy and burns, creating a self-sustaining deflationary model.
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