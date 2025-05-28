Сьогоднішня ціна Perion (PERC)

Поточна ціна Perion (PERC) сьогодні становить 0,00955419 USD з ринковою капіталізацією $ 376,12K USD. Ціна PERC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Perion:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Perion протягом дня — +1,16%

- циркуляційна пропозиція – 39,37M USD

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