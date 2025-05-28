Ціна Perion (PERC)
Поточна ціна Perion (PERC) сьогодні становить 0,00955419 USD з ринковою капіталізацією $ 376,12K USD. Ціна PERC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Perion:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Perion протягом дня — +1,16%
- циркуляційна пропозиція – 39,37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Perion до USD становила $ +0,0001095.
За останні 30 днів зміна ціни Perion до USD становила $ -0,0063765963.
За останні 60 днів зміна ціни Perion до USD становила $ -0,0078867086.
За останні 90 днів зміна ціни Perion до USD становила $ -0,09271133405719917.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0001095
|+1,16%
|30 днів
|$ -0,0063765963
|-66,74%
|60 днів
|$ -0,0078867086
|-82,54%
|90 днів
|$ -0,09271133405719917
|-90,65%
Останній аналіз цін Perion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,10%
+1,16%
-21,61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Perion has built PerionXP, a gamified AAA Questing Layer where users compete for crypto rewards by completing side quests in the world's biggest titles such as Fortnite. PerionXP unlocks scale for Web3 gaming by making it rewarding and fun for Web2 gamers to experience the benefits of blockchain, without having to play Web3 games. PerionXP has launched it's flagship game Cutthroat Chaos on Base.
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