Сьогоднішня ціна PERI Finance (PERI)

Поточна ціна PERI Finance (PERI) сьогодні становить 0.074168 USD з ринковою капіталізацією $ 1.00M USD. Ціна PERI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PERI Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44K USD

- зміна ціни PERI Finance протягом дня — +5.33%

- циркуляційна пропозиція – 13.50M USD

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