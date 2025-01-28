Ціна Perezoso (PRZS)
Поточна ціна Perezoso (PRZS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRZS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Perezoso:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 930.62 USD
- зміна ціни Perezoso протягом дня — +6.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Perezoso до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Perezoso до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Perezoso до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Perezoso до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.95%
|30 днів
|$ 0
|-20.86%
|60 днів
|$ 0
|-23.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Perezoso: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
+6.95%
+4.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Perezoso es un Token MEME que recompensa a los clientes de la casa de cambio Criptotraders, para participar en un sorteo semanal de 50 dólares en PRZS
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