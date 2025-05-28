Ціна Percy (PERCY)
Поточна ціна Percy (PERCY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна PERCY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Percy:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Percy протягом дня — +1,74%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Percy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Percy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Percy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Percy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,74%
|30 днів
|$ 0
|+65,99%
|60 днів
|$ 0
|+42,62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Percy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,09%
+1,74%
+4,85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
🔵⚪ $PERCY: THE VISIONARY OF THE BASE BLOCKCHAIN 🔵⚪ 🔵⚪ The $PERCY token is the OG meme coin of Percy’s BASE DeFi Farm 🔵⚪ 🐷 Hello, I'm Professor $PERCY the great teacher of Pepe, I am not your average swine; watch me fly pigs to the moon.
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