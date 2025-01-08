Ціна Pera Finance (PERA)
Поточна ціна Pera Finance (PERA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.34K USD. Ціна PERA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pera Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.61 USD
- зміна ціни Pera Finance протягом дня — -10.41%
- циркуляційна пропозиція – 104.62M USD
Отримуйте оновлення цін PERA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PERA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pera Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pera Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pera Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pera Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.41%
|30 днів
|$ 0
|-35.83%
|60 днів
|$ 0
|-25.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pera Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-10.41%
-4.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pera Finance is a multi-layered and sustainable trading & yield farming protocol integrated with a fully-decentralized daily trading competition.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PERA до AUD
A$--
|1 PERA до GBP
￡--
|1 PERA до EUR
€--
|1 PERA до USD
$--
|1 PERA до MYR
RM--
|1 PERA до TRY
₺--
|1 PERA до JPY
¥--
|1 PERA до RUB
₽--
|1 PERA до INR
₹--
|1 PERA до IDR
Rp--
|1 PERA до PHP
₱--
|1 PERA до EGP
￡E.--
|1 PERA до BRL
R$--
|1 PERA до CAD
C$--
|1 PERA до BDT
৳--
|1 PERA до NGN
₦--
|1 PERA до UAH
₴--
|1 PERA до VES
Bs--
|1 PERA до PKR
Rs--
|1 PERA до KZT
₸--
|1 PERA до THB
฿--
|1 PERA до TWD
NT$--
|1 PERA до CHF
Fr--
|1 PERA до HKD
HK$--
|1 PERA до MAD
.د.م--