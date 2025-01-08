Сьогоднішня ціна Pera Finance (PERA)

Поточна ціна Pera Finance (PERA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.34K USD. Ціна PERA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pera Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.61 USD

- зміна ціни Pera Finance протягом дня — -10.41%

- циркуляційна пропозиція – 104.62M USD

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