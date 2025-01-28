Ціна Pepy coin (PEPY)
Поточна ціна Pepy coin (PEPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepy coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 412.93 USD
- зміна ціни Pepy coin протягом дня — -8.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepy coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepy coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepy coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepy coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.56%
|30 днів
|$ 0
|-66.77%
|60 днів
|$ 0
|-73.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepy coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
-8.56%
-42.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pepy represents Pepe’s inner child, a community-centric meme token that draws inspiration from the cherished internet sensation, Pepe the Frog. Immerse yourself in the fun, contribute to the community’s growth, and potentially enjoy a fruitful journey along the way!
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