Ціна PEPURAI (PEPURAI)
Поточна ціна PEPURAI (PEPURAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEPURAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PEPURAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.77 USD
- зміна ціни PEPURAI протягом дня — +0.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PEPURAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PEPURAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PEPURAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PEPURAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.66%
|30 днів
|$ 0
|-11.45%
|60 днів
|$ 0
|-27.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PEPURAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+0.66%
-3.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pepurai Token is an ERC-20 token on the Ethereum network. It is a community-driven token that combines the love for Japanese culture and art. It is the first token that merges the 'Pepe-mania' phenomenon with Japanese culture as a single meme. The name Pepurai stands for PEPE + Samurai. As a community-driven token, we believe that power and knowledge belong to the believers and those who support their community and the project. The Pepurai community keeps on growing, building, and bringing new ideas every day, and the possibilities are limitless as we say: It only takes one person to mobilize a community and inspire change. Even if you don’t feel like you have it in you, it’s in you. You have to believe in yourself. People will see your vision and passion and follow you.
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